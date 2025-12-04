‘Gözdağı vererek bizi yıldıramazlar’

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edilmesinin ardından sert bir çıkış yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından Samsunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın eleştirilmesi sonrası disiplinlik olan Adalı, "Bu sevk, ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir. Gözdağı niteliğindeki bu kararların, bizi doğruları söylemekten, hakkımızı aramaktan ve Türk futbolunun gerçek itibarını korumaktan alıkoyması mümkün değildir. Türk futbolu gerçek anlamda temizlenecekse, bu ancak ilkelere bağlı duran, hakkını savunan ve adaleti herkes için talep eden duruşlarla mümkündür. Beşiktaş, bu duruşun en güçlü temsilcisidir ve öyle olmaya devam edecektir. Büyük Beşiktaş camiasının desteğiyle, doğru bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.