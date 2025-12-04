Savcılığa çifte suç duyurusu!

Galatasaray, derbide tribünlerden atılan çakmakla gözünden yaralanan Kazımcan Karataş için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kulüp ile birlikte oyuncu da avukatı aracılığıyla saldırının "kasten adam yaralama" kapsamına girdiğini belirterek resmi suç duyurusu yaptı. Güvenlik kameraları tarafından çakmağı sahaya atan kişinin M.G. olduğu belirlenirken, taraftar 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu kapsamında maçlardan 1 yıl men edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamada, şahsın 1 yıl ceza aldığını hatırlatıp "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir" dedi.



JHON DURAN İHBAR EDİLDİ!

G.SARAY, derbide golünün ardından yaptığı sevinç sebebiyle F.Bahçeli futbolcu Jhon Duran'ı, TFF'ye şikâyet etmişti. Ancak oyuncu, PFDK'ya gönderilmedi. Sarı-kırmızılılar yeni bir hamle yaptı. Galatasaray Kulübü, dün Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu. Öte yandan Aslan, Gençlerbirliği müsabakasında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Roland Sallai için itirazda bulunmuştu. TFF Tahkim Kurulu, bu itirazı reddetti. F.Bahçe derbisinde görev alamayan Sallai, Samsunspor'a karşı da forma giyemeyecek.

ASLAN'DA ZANİOLO PİŞMANLIĞI!

UDINESE Futbol Direktörü Gianluca Nani, Zaniolo'nun performansından memnun olduklarını belirterek, "Onunla çok konuştum. İradesini ve kararlılığını gördüğümüzde kesinlikle ikna olduğumuzu söylemeliyim" dedi. G.Saray'ın sezon başı kampına katılan ve ilk maçlarda da forma giyen ancak kiralık gönderilen İtalyan yıldız, Udinese formasıyla bu sezon toplam 17 maçta 5 gol, 1 asist üretti. G.Saray taraftarları, sosyal medyadan "Gönderilmesi hata oldu. Takımda kalsaydı çok faydalı olurdu ve bu kadar puan kaybetmezdik" yorumlarıyla tepki gösterdiler.