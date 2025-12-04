Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor!
Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor!

Trendyol Süper Lig'de 15. haftasının açılış maçında Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

- Yarın:

20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

- 6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

- 7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

- 8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)

