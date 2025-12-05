Galatasaray’a düşman olduklarını gösterdiler!

Derbideki yönetimi nedeniyle G.Saray'ın, TFF'ye şikâyet ettiği hakem Yasin Kol, Eyüp-Kayseri maçına atandı. Bu görevlendirmeye tepki gösteren Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada, bizi ince ince değil gayet bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescillenmesidir. G.Saray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz. Artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir. Mayıslar bizim olacak, hiçbir Galatasaraylı inancını kaybetmesin" dedi. Öte yandan haftanın hakemleri şöyle: Bugün: 20.00 G.Saray-Samsun: Mehmet Türkmen. Yarın: 14.30 Eyüp- Kayseri: Yasin Kol, 17.00 Konya-Rize: Ümit Öztürk, 20.00 Başakşehir-F. Bahçe: A.Deniz Kayatepe. Pazar: 14.30 G.Birliği-Karagümrük: Ali Yılmaz, 17.00 Kocaeli-Kasımpaşa: Ali Şansalan, 20.00 Göztepe-Trabzon: Atilla Karaoğlan. Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-G.Antep: Kadir Sağlam, Alanya-Antalya: Oğuzhan Çakır.