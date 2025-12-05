Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zeki Yavru: Galatasaraylılar bile penaltıyı görmüştür
Giriş Tarihi: 5.12.2025 23:44

Zeki Yavru: Galatasaraylılar bile penaltıyı görmüştür

Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, 3-2 mağlubiyetle ayrıldıkları Galatasaray maçını değerlendirdi.

Zeki Yavru: Galatasaraylılar bile penaltıyı görmüştür
  • ABONE OL

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Zeki Yavru,"Son dakikadaki pozisyon bu gece sabaha kadar konuşulur. Hakem gördü gibi tereddüt etti. Doğal konumda dedi ama izledik, alakası yok. Lütfen! Genç hakem ama son dakika, alın terimize yazık. Son dakika penaltıyı verse puan alıp döneceğiz. Çok üzücü. Türk futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu ama VAR'daki hakem göremedi. Canları sağ olsun diyelim ne diyelim." şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zeki Yavru: Galatasaraylılar bile penaltıyı görmüştür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz