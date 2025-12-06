Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alkollü başkan adayı Çağrı Çetin ortalığı karıştırdı: Gençlerbirliği olağanüstü genel kurulunda kavga
Giriş Tarihi: 6.12.2025 12:47

Alkollü başkan adayı Çağrı Çetin ortalığı karıştırdı: Gençlerbirliği olağanüstü genel kurulunda kavga

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan seçimli olağanüstü genel kurulunda tansiyon yükseldi.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Alkollü başkan adayı Çağrı Çetin ortalığı karıştırdı: Gençlerbirliği olağanüstü genel kurulunda kavga
  • ABONE OL

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda tansiyon yükseldi, salonda istenmeyen görüntüler yaşandı.

Başkan adaylığını açıklayan ve eski başkan Niyazi Aktaş tarafından desteklendiği belirtilen Çağrı Çetin'in genel kurula alkollü geldiği, salonda küfür ve hakaretler ederek tartışmaların fitilini ateşlediği iddia edildi. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı ve genel kurul toplantısına ara verildi.

Kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen mevcut başkan Mehmet Kaya ise yaşanan olaylara tepki gösterdi. "Burasının adı Gençlerbirliği ama birlik yok. Ben çekiliyorum" diyen Kaya, sözlerinin ardından salonu terk etti.

Genel kurulun nasıl devam edeceği ise yaşanan gerginliğin ardından belirsizliğini koruyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alkollü başkan adayı Çağrı Çetin ortalığı karıştırdı: Gençlerbirliği olağanüstü genel kurulunda kavga
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz