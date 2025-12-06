Barış ödülü Trump’ın

FIFA tarafından bu yıl ilk kez verilen, bundan sonra da her sene takdim edilecek Barış Ödülü'nün ilki, ABD Başkanı Donald Trump'a gitti. FIFA Başkanı Gianni İnfantino tarafından ödülünü alan Trump, "Hayatımdaki en büyük onurlardan bir tanesi. Kelimelerin ötesinde, milyonlarca hayatı kurtardık. Kongo'da 10 milyon insanı kurtardık. Bazı savaşları başlamadan bitirmek gerekiyor, başladığında geç kalmış oluyorsunuz. Futbol gerçekten harika bir oyun. Gianni olmasaydı bu rakamlara ulaşmamız mümkün değildi. Tüm dünyayı daha güvenli bir yer yapma koşununda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yazın hepinizi bekliyoruz" dedi.