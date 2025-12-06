Nuri Şahin: "Bir puana sevinemeyeceğim"

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 15'inci hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu belirten RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İlk 5 dakika istediğimiz gibi geçmedi ama sonra iyi performans sergiledik. Bizim adımıza iyi geçen bir maç oldu. Galibiyete daha yakın olan taraf bizdik. İstediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Üçüncü bölgede daha sakin kalsaydık ve net oynasaydık daha fazla gol atabilirdik. Maçı kazanabilirdik. Bir puana sevinemeyeceğim ama oyun olarak büyük bir adım attık. Üzgünüz ama aynı zamanda takımımla gurur duyuyorum. Bunun üzerine inşa edeceğimiz çok şey var. Bizim için çok değerli bir oyun" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE OYUNCULARI PROBLEM OLUŞTURUYOR'

Duran toplarda yaşadıkları sıkıntılardan bahseden 37 yaşındaki çalıştırıcı, "Üzgünüz bir yandan da takımımla gurur duyuyorum. Problem yaşamaktan ziyade Fenerbahçe oyuncuları problem oluşturuyor. Yediğimiz golde Skriniar'ı tutamadık. Ne kadar az pozisyon verirsek o kadar iyi. Serzenişim basit korner vermek. Fenerbahçe'yi duran topta savunmak çok kolay değildir" diye konuştu.

'TAKIM OLARAK ÇOK DAHA İYİ BİR BAŞAKŞEHİR OLDU'

Olivier Kemen ve Harit hakkında da konuşan teknik direktör, "Kemen, geldiğimizde ritmini tam bulamamıştı. Sonrasında çok güzel toplantı geçirdik kendisiyle. İyi futboluyla bizim için çok değerli oyuncu. Harit için ise yurt dışından gelmeleri gibi konular; biz oyunculara o zamanı vermeye çalışıyoruz. Fiziksel ve oyun olarak katkı verdi. Sırada skora katkı vermesi kaldı. Takım olarak çok daha iyi bir Başakşehir oldu. Artık puan alıp maç kazanmak bizim için değerli adımlar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

'BERTUĞ ÜLKEMİZ İÇİN DE ÇOK DEĞERLİ BİR YETENEK'

Takımın golünü atan Bertuğ hakkında konuşan Şahin, "Bertuğ'u iyi tanıyorum ve nasıl bir oyuncu olabileceğini herkesten iyi biliyorum. Buraya geldiğimizde hazır değildi. Biz ona zaman verdik. Yavaş yavaş rekabetin içine giriyor. Özgüveni daha iyi, idmanlarda daha iyi. Ödüllerini de dakika alarak ve gol atarak almaya başladı. Ülkemiz için de çok değerli bir yetenek. İnşallah onu milli takıma gönderebiliriz. Onun adına çok mutlu oldum. Trabzonspor maçında golü attıktan sonra oyununu beğenmemiştim ama bugün golü atmasının ardından iyi bir performans sergiledi" şeklinde konuştu.