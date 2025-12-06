TFF’den açıklama bekliyoruz!

Fenerbahçe, Samsun maçının hemen ardından sert bir açıklama yapıp hakem kararlarını eleştirdi: "Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Hakemlerin ve VAR'ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; Türk futbolunun problemidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur. Fenerbahçe, rekabetin saha içinde kazanılması için gereken her adımın takipçisi olacaktır." Bu arada Beşiktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye gördü. VAR gör(e)medi!" dedi.



THOMAS REİS: SKANDAL KARAR

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis de hakem kararlarını eleştirip penaltılarının verilmediğini söyledi. Reis şöyle konuştu: "Net penaltıydı! Skandal bir karardı. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Tekrar söylüyorum, skandal bir karar verildi. VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an yemek mi yiyordunuz, molada mıydınız?" Başkan Yüksel Yıldırım ise "Bizi sahada yok ettiler! Yazıklar olsun. Derbinin intikamı alındı. Puanımız gasp edildi" ifadesini kullandı.