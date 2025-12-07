3 puandan fazlası!

Ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor, bugün deplasmanda 5 puan geriden kendisini takip eden 4. sıradaki Göztepe'ye konuk olacak. Bordo-mavili ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak hem ikinci sıraya yükselmeyi hem de rakibiyle arasındaki farkı açmayı hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke, talebelerinden panik yapmadan, oyun disiplinine bağlı kalarak soğukkanlı bir şekilde mücadele etmelerini istedi. Ayrıca hırslarına yenik düşerek kart görmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi.Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, 25 Kasım'da ameliyat olan Visca ve tedavisi süren Savic'in yanı sıra dün sol kaval kemiğinden operasyon geçiren Rayyan Baniya forma giyemeyecek. Stres kırığı tanısı konulan Baniya'nın büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirtildi.Trabzonspor Kulübü, Coca Cola'dan gelen teklifi reddetmiş ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan bu gelişme üzere Türkiye'nin yerli içecek firmalarından Sarıyer Kola, bordo-mavlilere teklif yaptı. Trabzonspor, Sarıyer Kola ile 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere bir yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Sarıyer firması, Fırtına'nın içecek sponsoru oldu. Ayrıca firmanın logosu formaların şortlarında yer alacak.