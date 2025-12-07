Aslan’a Meksika ateşi

Victor Osimhen'i Afrika Kupası'na göndermeye hazırlanan Galatasaray, diğer forveti Mauro İcardi'nin performansını yeterli bulmuyor. Sakatlık dönüşü bir türlü form tutamayan Arjantinli'nin yerine yedek golcü arayışları başladı. Menajer George Gardi'nin hâkim olduğu İtalya piyasasından Santiago Gimenez ismi ön plana çıktı. 1 sezon önce 30 milyon Euro bonservisle geldiği Milan'da beklentileri karşılayamayan Arjantin asıllı Meksikalı yıldızın durumu soruldu.
BU SEZON 1 GOL-2 ASİSTLE OYNADI
24 yaşındaki santrforun ara transferde kiralanma ihtimali üzerinde duruluyor. Bu sezon İtalyan devinde 11 karşılaşmaya çıkan Gimenez, 1 gol-2 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı kulübün gündemine giren Meksikalı oyuncu, ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın ardından gelecek hafta sahalara dönmeye hazırlanıyor.
BABASI GIBI FUTBOLCU
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu. Babası Cristian'ın izinden giderek futbolcu oldu. Babasının Veracruz'a transfer olmasıyla 3 yaşında göçtüğü Meksika'yı benimseyerek Milli Takım tercihini buradan yana kullandı.
5 MADDEDE GİMENEZ
Gimenez, kariyerine Meksika'da Cruz Azul altyapısında başladı.
2019-2020'de profesyonel imzayı atarken 2022-2023 sezonunda 6 milyon Euro'ya Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a gitti.
Hollanda
Ligi'nde 72 maça çıkan oyuncu, 45 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Geçen dönem devre arasında 30 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tuttu ancak İtalya'da beklediğini bulamadı.
Çizme ekibinde 30 müsabakada 7 gol-5 asist üretebildi.