Aslan’a Meksika ateşi

Victor Osimhen'i Afrika Kupası'na göndermeye hazırlanan Galatasaray, diğer forveti Mauro İcardi'nin performansını yeterli bulmuyor. Sakatlık dönüşü bir türlü form tutamayan Arjantinli'nin yerine yedek golcü arayışları başladı. Menajer George Gardi'nin hâkim olduğu İtalya piyasasından Santiago Gimenez ismi ön plana çıktı.24 yaşındaki santrforun ara transferde kiralanma ihtimali üzerinde duruluyor.Sarı-kırmızılı kulübün gündemine giren Meksikalı oyuncu, ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın ardından gelecek hafta sahalara dönmeye hazırlanıyor.Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu. Babası Cristian'ın izinden giderek futbolcu oldu. Babasının Veracruz'a transfer olmasıyla 3 yaşında göçtüğü Meksika'yı benimseyerek Milli Takım tercihini buradan yana kullandı.Gimenez, kariyerine Meksika'da Cruz Azul altyapısında başladı.2019-2020'de profesyonel imzayı atarken 2022-2023 sezonunda 6 milyon Euro'ya Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a gitti.HollandaLigi'nde 72 maça çıkan oyuncu,Geçen dönem devre arasında 30 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tuttu ancak İtalya'da beklediğini bulamadı.Çizme ekibinde 30 müsabakada 7 gol-5 asist üretebildi.