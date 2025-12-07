Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boluspor, Erzurumspor'u 2 golle devirdi!
Giriş Tarihi: 7.12.2025 16:01

Boluspor, Erzurumspor'u 2 golle devirdi!

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 2-0'lık skorla yendi.

DHA

1'inci Lig'in 16'ınci haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

35'inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Lima'nın ceza sahası içerisine attığı pasa düzgün vuran Doğancan topu filelere göndererek takımı 1-0 öne geçirdi.

86'ncı dakikada Lima'nın ceza sahasında yaptığı orta topla buluşan Martın Boakye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Maç Boluspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Cem Özbay, Selahattin Atalay, Aykut Sergin

BOLUSPOR: Türker, Ömürcan, Lima, Buğra,(Dk.81 Devran Şenyurt), Barış, (Dk. 90 Harun), Liço (Dk. 90 Can), Hassani, Doğancan(Dk.81 Boakye) , Işık, Kouagba, Rasheed (Dk.75 Arda)

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali, (Dk.46 Yakup), Baiye, Sefa, (Dk. 46 Sylla), Eren, Giorbelidze, Mustafa, Crociata (Dk.78 Adem), Orhan, Benhur (Dk.84 Salih)

GOLLER: Dk. 35 Doğancan Dk.86 Boakye (Boluspor)

SARI KARTLAR: Lima, Liço, Buğra (Boluspor), Orhan (Erzurumspor)


