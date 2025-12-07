Djiku’dan mesaj var!

Stoper arayışlarındaki Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alexander Djiku önerildi. Kariyerini Spartak Moskova'da sürdüren 31 yaşındaki futbolcunun Rusya'dan Türkiye'ye dönmek istediği, bu nedenle siyah-beyazlılardan gelecek olası bir teklife sıcak baktığı belirtildi.. Ganalı savunmacı, Fenerbahçe formasıyla 75 maça çıkmış ve 4 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.