Galatasaray’ın etkisi olmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, G.Saray- Samsun maçının son saniyesindeki pozisyonla ilgili soruyu yanıtladı. İtalyan hoca, "F.Bahçe'nin adamıyım. Bundan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için 1 saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum. Saha içerisinde uyanık olmamız gerekiyor. G.Saray maçının herhangi bir etkisi olmadı. Sadece kendi takımımızı konuştuk" dedi. 90 dakikayı da şöyle değerlendirdi: "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. Bu bölümde iki net pozisyonumuz vardı, atmamız gerekiyordu. Semedo'nun sakatlığı bizim için darbe oldu.1-0'u bulduktan sonra skoru 2-0'a da getirebilirdik."G.Saray-Samsunmaçında konuk takım lehine tartışılan penaltı pozisyonu için Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan açıklama geldi. Saran, "Seçim zamanı 'Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız' dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün (önceki gün) yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin ABD'den döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz" dedi.