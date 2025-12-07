‘Görmeyenler için’ paylaşım

TümTürkiye'nin konuştuğu penaltı pozisyonuna karşılık, Galatasaray da kırmızı kart beklediği anı paylaşarak Samsunspor'a yanıt verdi. Sarıkırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,yorumu kullanıldı. Kulüp yeniden aynı gönderiyi takiplerine ulaştırarak, "Görmeyenler için" ifadelerini ekledi.Samsunspor maçında taraftarın tepki gösterdiği Arda Ünyay, tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Son 4 maçta oyuna sonradan giren ve kritik hatalar yapan 18 yaşındaki savunmacı, soyunma odasında çok üzgündü. Başta hocası Okan Buruk olmak üzere takımdaki ağabeyleri, genç Arda'ya moral verdi.Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da Mario Lemina paniği yaşanıyor. Samsunspor maçında 45 dakika sahada kalabilen Gabonlu, stadı sekerek terk etti. MR'ı çekilecek Lemina'nın, Monaco maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.