Kanarya’ya Yıldırım çarptı!

DURAN VE TALİSCA KIZDI SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde attığı gollerle takımına büyük katkı yapan Jhon Duran, dün ilk 11'de sahaya çıktığı Başakşehir karşısında varlık gösteremedi. 57 dakika sahada kalan Kolombiyalı santrfor, 15 kez topla buluşurken rakip kaleye şut atamadı.
7 ikili mücadelenin 4'ünü kaybeden 21 yaşındaki oyuncu, 2 de hava topu kaybetti. Hücumda etkili olamayan genç oyuncu, yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı. Cezası nedeniyle Avrupa'da Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak olan Duran, oyundan çıktığında kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Talisca da Duran gibi soyunma odasına gitmeyi tercih etti.
MAÇI ÖLDÜRMEMİZ GEREKİYORDU...
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, savunmadaki başarılı performansını hücumda da sürdürdü. 64. dakikada kazanılan kornerde Asensio'nun gönderdiği topu kafayla tamamlayan 30 yaşındaki stoper, fileleri havalandırdı. Art arda ikinci Başakşehir deplasmanında da ağları sarsan Slovak oyuncu, karşılaşma sonrası, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir. Maalesef gol gördük kalemizde, bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık"
dedi.
ŞEHİR'DE SERİ BOZULDU!
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. Düne kadar turuncu-lacivertli ekibe karşı oynadığı 6'sı lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, uzun aradan sonra rakibine puan kaybetti.
Kanarya bu müsabakalarda 18 gol kaydederken kalesinde ise 4 gol gördü.
KEREM KAYIPLARDA
Semedo'nun sakatlanması sonrası oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, yine beklentileri karşılayamadı. 29 kez topla buluşabilen milli futbolcu, hiç şut denemesinde bulunmadı. 8 kez ikili mücadeleye giren Kerem, sadece 1'inden galip ayrılabildi.
Şut pası da veremeyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 4 ortasının da 1'inde başarılı olabildi. Kerem'e sosyal medyada taraftarlar büyük tepki gösterdi.
BERTUĞ'DAN MİLLİ MESAJ!
Başakşehir'in sezon başında Rennes'den 2.2 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Bertuğ Yıldırım, attığı golle takımına 1 puanı kazandırırken Fenerbahçe'ye de zirvede önemli bir çelme taktı. Trabzonspor'dan sonra sarı-lacivertli ekibin de ağlarını havalandıran 23 yaşındaki santrfor, 4 maçta ikinci golünü kaydetti ve Milli Takım için mesaj gönderdi.