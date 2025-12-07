Kanarya’ya Yıldırım çarptı!

Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde attığı gollerle takımına büyük katkı yapan Jhon Duran, dün ilk 11'de sahaya çıktığı Başakşehir karşısında varlık gösteremedi.7 ikili mücadelenin 4'ünü kaybeden 21 yaşındaki oyuncu, 2 de hava topu kaybetti. Hücumda etkili olamayan genç oyuncu, yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, savunmadaki başarılı performansını hücumda da sürdürdü. 64. dakikada kazanılan kornerde Asensio'nun gönderdiği topu kafayla tamamlayan 30 yaşındaki stoper, fileleri havalandırdı. Art arda ikinci Başakşehir deplasmanında da ağları sarsan Slovak oyuncu, karşılaşma sonrası,dedi.Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. Düne kadar turuncu-lacivertli ekibe karşı oynadığı 6'sı lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılanKanarya bu müsabakalarda 18 gol kaydederken kalesinde ise 4 gol gördü.Semedo'nun sakatlanması sonrası oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, yine beklentileri karşılayamadı. 29 kez topla buluşabilen milli futbolcu, hiç şut denemesinde bulunmadı.Şut pası da veremeyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 4 ortasının da 1'inde başarılı olabildi. Kerem'e sosyal medyada taraftarlar büyük tepki gösterdi.Başakşehir'in sezon başında Rennes'den 2.2 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Bertuğ Yıldırım, attığı golle takımına 1 puanı kazandırırken Fenerbahçe'ye de zirvede önemli bir çelme taktı. Trabzonspor'dan sonra sarı-lacivertli ekibin de ağlarını havalandıran 23 yaşındaki santrfor, 4 maçta ikinci golünü kaydetti ve Milli Takım için mesaj gönderdi.