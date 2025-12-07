Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Laszlo Benes gollerine devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes, İkas Eyüspor maçını da boş geçmedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, deplasmanda dün İkas Eyüpspor ile karşılaştı.

90 dakika sonunda İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Mücadelenin 70. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımına beraberliği getiren Benes, üst üste iki deplasman maçında gol sevinci yaşadı. Başarılı orta saha oyuncu bu golle sarı-kırmızılı formayla 4. gol sevincini yaşadı.

Benes Kocaelispor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor maçlarında gol attı.

