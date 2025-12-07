Salah depremi! Ayrılmak istiyor

Liverpool'un efsane futbolcusu Mohamed Salah, takımının Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı maçta oyuna alınmadı. 33 yaşındaki yıldız, Norveç televizyonu TV2'ye yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını söyledi. Mısırlı futbolcu, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum.Kulüp bana yaz boyuncu birçok vaatte bulundu ancak hiçbiri yerine getirilmedi" dedi. Salah, sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.