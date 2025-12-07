Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salah depremi! Ayrılmak istiyor
Giriş Tarihi: 7.12.2025

Salah depremi! Ayrılmak istiyor

Salah depremi! Ayrılmak istiyor
Liverpool'un efsane futbolcusu Mohamed Salah, takımının Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı maçta oyuna alınmadı. 33 yaşındaki yıldız, Norveç televizyonu TV2'ye yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını söyledi. Mısırlı futbolcu, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Teknik direktör Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyuncu birçok vaatte bulundu ancak hiçbiri yerine getirilmedi" dedi. Salah, sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.

