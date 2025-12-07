Semedo şoku

Fenerbahçe'de tedavisi tamamlanan Sebastian Szymanski, Başakşehir maçının kadrosuna alındı. Ancak sarı-lacivertliler, dün akşam bir başka oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Nelson Semedo, arka adalesini tutarak kenara el işareti yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girdi ve futbolcuya müdahalede bulundu. Oyuna devam edemeyen Portekizli yıldız, 20. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Semedo'nun durumu yapılacak sağlık kontrolleri sonrası netlik kazanacak.Semedo, Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez sakatlandı. Ağustos ayında kas yaralanması yaşayan tecrübeli futbolcu, 20 gün sahalardan uzak kalmış, F.Bahçe ve Portekiz Milli Takımı'yla birlikte toplamda 5 maç kaçırmıştı.Domenico Tedesco, Oosterwolde'nin kart cezası nedeniyle stoper bölgesinde Yiğit Efe Demir'e formayı verdi. 21 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'ndeki Frencvaros'a karşı bu sezon ilk kez 11'de forma giymiş ve sınıfı başarıyla geçmişti. Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığının olmasından dolayı İtalyan çalıştırıcı, stoperde Yiğit'i ödüllendirdi. Becao'ya rağmen genç teknik adam Yiğit'e şans tanıdı.