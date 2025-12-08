Amerika’da devrim VAR!

Teknolojinin futbola olan müdahalesi her geçen yıl artıyor... Hız, fizik, güç ve atletizme dayanan modern futbolda sahadaki hakemler kuralları uygulamada artık yetersiz kalıyor. FIFA, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda VAR'ın kornerlere ve ikinci sarı kartlara müdahale etmesi için çalışmalar olduğunu açıklamıştı. FIFA Hakem Şefi Pierluigi Collina, futbolu daha fazla hızlandırmak için uygulamanın Amerika'da gerçekleşeceğini ve sistemin hazır olduğunu doğruladı.

Kırmızı kart veya köşe vuruşu ile ilgili yanlış kararların tüm Dünya Kupası'nı mahvedebileceğini söyleyen Collina, "Bence hepimizin hedefi sahada doğru kararlar almak olmalı. Ana kriter gecikme olmaması. Kornerlerde fizyolojik bir gecikme oluyor. Çünkü korner verildiğinde stoperlerin gelmesi bekleniyor. Zaman kaybına ve haksız kararlara yol açmamak için yeni bir süreç başlatıyoruz" dedi. Dünya Kupası'nda VAR, korner kararlarına ve ikinci sarı kartın kullanımıyla ilgili devreye girecek. Bu uygulama gelecek sezon ise ligde ve diğer organizasyonlarda da uygulanacak.