Bandırmaspor, evinde Bodrum FK’yı 2 golle mağlup etti

Giriş Tarihi: 8.12.2025 16:41

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, evinde Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, evinde Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Şami Şad

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Ndongala (Dk. 82 Kehinde), Emirhan Acar (Dk. 89 Cem Tuna Türkmen), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Dimitrov (Dk. 46 Brazao), Ribeiro, Yusuf Sertkaya (Dk. 79 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 67 Ali Habeşoğlu), Mohammed, Mert Yılmaz (Dk. 67 İmeri), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar), Sulejmanov

Goller: Dk. 3 Tanque, Dk. 62 Bacuna

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 76 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)

