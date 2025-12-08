Gimenez tamam sıra Milan’da!

Ara transferde forvet takviyesi yapmaya karar veren Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi. Geçen sezon Milan'dan Morata'yı getiren menajer George Gardi, bu kez Santiago Gimenez'i sarı-kırmızılı kulübün gündemine soktu. Milan'da yedek kalmaya başlayan Gimenez, Dünya Kupası'nı düşünerek sezonun ikinci yarısında form tutmak istiyor. Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Meksikalı forvet, kulüplerin anlaşması halinde gelmeye hazır durumda. Galatasaray cephesi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Milan'ı ikna etmeye çalışacak. İcardi'nin sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, Gimenez'de sonuç alamazsa alternatif isimlere yönelecek.

MİLAN 30 MİLYON EURO ÖDEDİ

Kariyerine Meksika ekibi Cruz Azul'da başlayan Gimenez ardından 2022'de 6 milyon Euro'ya Feyenoord'a transfer olurken 3 Şubat'ta ise 30 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tuttu.

GİMENEZ KİMDİR?

ADI: Santiago Tomas Gimenez

YAŞ: 24

DOĞUM YERI: Resistencia

(Arjantin)

UYRUK: İtalya/Meksika

BOY: 1.83

MEVKI: Forvet-Santrfor

AYAK: Sol

KULÜP: Milan

KONTRAT: 30 Haziran 2029