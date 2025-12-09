197 amatöre bahis için sevk

BAHİS soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen 1024 oyuncunun ardından bu kez amatör futbolcularla ilgili TFF'den açıklama geldi. Resmi siteden yapılan duyuruda, "veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki, bahis oynadığı tespit edilenFutbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.