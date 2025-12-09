197 amatöre bahis için sevk

BAHİS soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen 1024 oyuncunun ardından bu kez amatör futbolcularla ilgili TFF'den açıklama geldi. Resmi siteden yapılan duyuruda, "Profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan
veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan
, bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun
Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.