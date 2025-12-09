Arap Kupası’nda umudun zaferi

Katar'da düzenlenen Arap Kupası'nda savaşın ve soykırımın gölgesindeki 2 ülke Filistin ve Suriye karşı karşıya geldi. Doha'daki Eğitim Şehri Stadyumu'nda 40 bin seyirci önünde oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken iki ülke de çeyrek finale yükseldi.
2 ülkenin futbolcuları tur sevincini birlikte yaşarken hem tribünlerde hem de sahada coşku ve hüzün bir aradaydı. Aralarında Gazze doğumlu oyuncu Muhammed Salih'in de bulunduğu 'El Fedai'
lakaplı Filistin takımı, Suriye ve Filistin bayrakları açarak tribünleri selamladı. Tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalayan Filistin, zaferlerini İsrail'in vahşi saldırıları altındaki Gazze'ye armağan etti. Bu arada Şam'ın Yermuk kampında da maçı izleyen Filistinliler büyük sevinç yaşadı.