Arap Kupası’nda umudun zaferi

Katar'da düzenlenen Arap Kupası'nda savaşın ve soykırımın gölgesindeki 2 ülke Filistin ve Suriye karşı karşıya geldi.2 ülkenin futbolcuları tur sevincini birlikte yaşarken hem tribünlerde hem de sahada coşku ve hüzün bir aradaydı. Aralarında Gazze doğumlu oyuncu Muhammed Salih'in de bulunduğulakaplı Filistin takımı, Suriye ve Filistin bayrakları açarak tribünleri selamladı. Tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalayan Filistin, zaferlerini İsrail'in vahşi saldırıları altındaki Gazze'ye armağan etti.