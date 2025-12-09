Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan TFF’ye çıkarma!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından Beşiktaş cephesinden flaş bir hamle geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Kaan Kasacı ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına gitti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın gündemdeki konular üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği aktarıldı.

AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı müsabaka sonrası resmi sitesinden yaptığı açıklama dikkat çekmişti.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz; Köpeksiz köy bulanlar kim? Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim? "Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım" dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız? "Gerekeni yapacağım" dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?"