Beşiktaş zaferin uzağında

BİZ DE İYİ GÜNLER GÖRMEK İSTİYORUZ!

Orkun Kökçü, maçtan sonra önemli itiraflarda bulundu: "Baskılı oynadık ama 3 puan alamadığımızda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Mutlu değiliz. Geliştirmemiz gereken çok şey var, farkındayız. Her hafta aynısını diyoruz ama daha iyi günler görmek istiyoruz. Çalışıyoruz ama ne yazık ki olmuyor! Galibiyet serisi yakalayamıyoruz, bu çok üzücü! Söyleyecek fazla bir şey yok! Rakiplerimiz de çok güçlü."



EVİ KÂBUS OLDU

Beşiktaş kendi evinden yine hüzünle ayrıldı. Geçen hafta Karagümrük deplasmanından galibiyetle dönen Kartal, sahasında Gaziantep ile 2-2 berabere kalınca taraftarı önünde oynadığı 4. maçını da kazanamadı. Dolmabahçe'de son 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, tam 10 puanı çimlere gömdü.

KİME VAR, KİME YOK!

Beşiktaş maç oynanırken hakemlere büyük tepki gösterdi. 7. dakikada Mohamed Bayo topu ağlara gönderdiğinde muhtemel bir ofsayt için pozisyon VAR tarafından incelendi. Ancak daha sonra gol kararı verildi. Riva'dan gelen ofsayt çizgisini paylaşan siyah-beyazlılar, "Yorumsuz!" ifadesi- ni kullandı. İlk yarının uzatmalarında da Jota Silva, ceza sahasında rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı itirazlarına hakem 'devam' derken VAR'dan da uyarı gelmedi. Beşiktaş, bu sefer "Kime VAR, kime YOK!" paylaşımıyla tepki gösterdi.

KARTAL 3 FİRE BİRDEN VERDİ!

Beşiktaş'ta son haftaların formda futbolcusu Cengiz Ünder, 23. dakikada sakatlık yaşadı. Topu önüne aldığı bir pozisyonda kasığını tutan tecrübeli futbolcu, bir süre kendisini denese de oyuna devam edemedi. 28 yaşındaki oyuncu yerini Rashica'ya bıraktı. İlk yarının sonlarında ise Jota Silva da ayağına aldığı darbeyle sakatlandı ve ikinci yarıya devam edemedi. Bu arada 87'de de Rıdvan Yılmaz sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. Sergen Yalçın, "Cengiz'in sakatlığı ciddi gözüküyor. Jota'yı bilmiyorum" dedi.



KİRALIK KAHRAMAN!

Gaziantep'in sezon başında Çaykur Rizespor'dan kiraladığı kaleci Zafer Görgen, 2 gol yemesine rağmen dün kalesinde devleşti. 25 yaşındaki file bekçisi, yaptığı 11 kurtarışla kariyerinin en iyi maçını oynadı. 300 bin Euro piyasa değeri olan Zafer, daha önce Ümit Milli Takımı'nın da formasını giymişti.

'TFF BAŞKANINA SORUYORUZ'

Maçtan sonra çok sert bir açıklama yayınlayan Beşiktaş, TFF'yi hedef aldı: "Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, Jota Silva'nın yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir. Kadir Sağlam takdir haklarını rakipten yana kullanmıştır. Birkaç gün önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım' demişti. Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz; Köpeksiz köy bulanlar kim? Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim? Ne zaman hesaplaşacaksınız? 'Gerekeni yapacağım' dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız? Sorularımızı cevaplamak yetmez, Türk futbolunun geleceği için Hacıosmanoğlu'nu harekete geçmeye davet ediyoruz."