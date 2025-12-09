Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta dev maç öncesi Cengiz Ünder ve Jota Silva’dan kötü haber! Resmen açıklandı
Giriş Tarihi: 9.12.2025 14:08 Son Güncelleme: 9.12.2025 14:48

Beşiktaş’ta Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan Cengiz Ünder ile Jota Silva’nın durumu belli oldu. Trabzonspor deplasmanında iki futbolcunun da forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş – Gaziantep FK müsabakasında siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ile Jota Silva sakatlık yaşamıştı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota Silva ve Cengiz Ünder'in durumuna dair bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır" denildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 8 maça çıkan Jota Silva, 3 gol sevinci yaşadı. Cengiz Ünder ise 11 maçta 4 gol ile 2 asist üretti.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta iki futbolcunun forma giymesi beklenmiyor.

