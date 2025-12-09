Beşiktaş’ta dev maç öncesi Cengiz Ünder ve Jota Silva’dan kötü haber! Resmen açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş – Gaziantep FK müsabakasında siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ile Jota Silva sakatlık yaşamıştı.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota Silva ve Cengiz Ünder'in durumuna dair bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır" denildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 8 maça çıkan Jota Silva, 3 gol sevinci yaşadı. Cengiz Ünder ise 11 maçta 4 gol ile 2 asist üretti.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta iki futbolcunun forma giymesi beklenmiyor.