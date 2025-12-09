CANLI: İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem kararları ve bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Üzüntüm, dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken, Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar, bu milli duyguları yaşayamamamıza vesile oldular. Buradaki açıklamalardan dolayı, orada çekmiş olduğumuz güzel kuranın sevincini yaşayamadık.

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz 'Şu camia güçlü, bu camia güçlü' diye düşünüp görevde kalalım diye bir düşüncemiz olmadı, olmayacak da. Biz 3-5 sene daha kalalım düşüncesinde değiliz. Seçime 12 gün kala karar verdik, Cenab-ı Allah bu kutsal görevi nasip etti. Bu kadar kısa sürede bu kadar değerli insan bir araya geldiyse Cenab-ı Allah bize bir görev biçti diye oldu. İlkemiz şeffaf, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz bu camia güçlü, şu güçlü diye onlarla geçinelim de 3 gün fazla kalalım düşüncesinde değiliz. Biz görüştüğümüzde ne kadar şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki kulüp başkanları defalarca anlattı. Kapımız herkese açık. 3. Lig'in sonundaki takımla, Süper Lig'in başındaki takımın arasında hiçbir zaman fark olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye devam edeceğiz.

"İNANMADIĞIMIZ AN GİDERİZ"

Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda burada durma niyetimiz yok. Yıllardır Türk futbolun sorunları kapı arkasına süpürgeyle atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ve suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunların yegane sorumlusu, bu iradesizlikti. Biz arkadaşlarımızla ve toplum desteğiyle beraber yarınlar için temiz futbolu bırakma sorumluluğu taşıyoruz.

Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına.

Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı...

"BİR PANİK HAVASI VAR"

"Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye.

"GELENLER MEMNUN AYRILIYOR"

"Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor."

YASİN KOL: F.BAHÇE-G.SARAY

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray Kulübü Başkanımız ve Başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Dursun Ağabey diyorum, Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum, o da bana ağabey diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı.

Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını... Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş.

Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin.

Orada görüntüleri izlerken, ben de bir görüntü gösterdim. Galatasaray - Trabzonspor maçında Zubkov'a bir hareket yapıldı, daha sert, ne faul verildi ne kart verildi. Hakemlerimiz bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için eğitim ve kişisel desteklerimiz sonsuz onlara.

Şu da unutulmamalı, Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesi büyük travmaya uğradı. 152 hakem, bugün de 22 hakem tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. 3-4 haftadır hakemlerimiz güzel maç yönetiyor. Böylesine travmaya uğramış hakem camiasına destek olunması gerekirken, kişisel fayda için köstek olmak Türk futbolu açısından hayırlı değil.

"YASİN KOL SONUCA ETKİ ETMEDİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Talihsiz açıklamalar... Hakem Trabzon bölgesi hakemi, maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular söyleyebilir, ahlaki sorunlardan dolayı söyleyebilirler. Yöneticilerin dikkat etmesi lazım. O maçta hakem sonuca mı etki etti? Yok. Bu cümlelerin Türk futboluna katkı yapacağına inanmıyoruz. Dikkat etmek lazım.

OKAN BURUK VE ARDA KARDEŞLER CEVABI

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray Kulübümüzün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi, onun bitti Yasin Kol'un niye bitmedi' diyor. Onun pozisyonuyla Yasin'in pozisyonu bir değil. Bu konuşmalar katkı sağlamaz. Bu konulara MHK karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Galatasaray - Beşiktaş maçında bitmişti zaten. Bunu kamuoyu çok iyi biliyor.

"G.SARAY CAMİASINA SESLENİYORUM..."

Bizim kulüplerle dostluğumuz bakidir, kimseyle düşman olma şansımız yok. Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum, onlara saygı duyuyorum. Olimpiyat Stadı'nda beni ayakta alkışladılar, Beşiktaş seyircisiyle beraber. O gün nasılsak bugün de aynıyız. Herkese eşit mesafede, adaletli, şeffaf olma sözü vardı. Bu sözü yerine getiremeyeceğimiz gün bu koltuktan kalkarız.

İnsanlar bizimle konuşurken karşımızda kuzu gibi.. Dostluk mesajları veriyoruz.. Kameraları görünce aslan yavrusu kesilirseniz, bizim de vereceğimiz cevap elbet var!

Galatasaray'dan bahsettik, bugün Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. İnsanlar 'maç öncesinde niye kulüp isminden bahsettiniz' diyebilirler. Biz Dünya Kupası'na katılmaya yaklaşmışken, milli duyguları bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım, üzüntü yaşadım. Biz bunu yaparken bugün Monaco'da olmam gerekiyordu benim, Dursun Ağabey'in eşi eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Dostane konuşmalardan sonra bu açıklamaları yapmanın ne kendilerine ne Türk futboluna faydası var.

GÖREVİ BIRAKACAK MI?

"Üzerinizdeki baskından dolayı görevi bırakma düşünceniz var mı?"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Adil yaklaşımımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yanlışa düştüğümüzü anladığımız anda, bu kutsal görevi bırakmasını bilecek kadar onurlu insanlarız.

"SOKAĞA ÇIKACAK YÜZLERİ OLMAZ"

"İyi niyetinizi anlıyoruz, sahadaki hakem kararları farklı bir tablo sergiliyor."

"Hakemlik müessesi travma yaşadı. Bu işin eskiden en büyük mustaribi benim. Eskiye kıyasla hakemlerin performansı daha iyi.

Bu genç kardeşlere destek olursak sonuç alırız. Sana göre hata, kurala göre olmayan konudan ötürü hakemlere baskı kurmaya kalkarsanız sağlıklı ortamı yakalayamayız.Size burada 40 seneyi sayarsam, kapı arkasında konuşup önünde konuşma cesareti olmayan insanları burada sıralarsam o insanların sokağa çıkacak yüzü olmaz. Medya da taraflı değil adil katkı peşine düşmeli. Ufak hataları büyük hatalar gibi göstermeyelim. Hakemlere hep beraber destek olacağız, Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak..."