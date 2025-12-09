Fenerbahçe’de Salah sesleri!

Liverpool'un efsane futbolcularından Mohamed Salah, ayrılmak istediğine yönelik açıklamaları sonrası bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak İnter maçının kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de de Salah sesleri yankılanmaya başladı. Başkanlık seçiminde aday olan ancak sonradan vazgeçen Hakan Bilal Kutlualp, Mısırlı yıldıza sosyal medyadan mesaj atarak, "Fenerbahçe'ye gel. Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen aşkı hisset" ifadelerini kullandı.

'SADETTİN BAŞKAN YAPAR'

Bir taraftarın "Başkanım yapsa yapsa bu işi sen yaparsın" mesajına da "Sadettin Başkan yapar kardeşim" cevabını verdi. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki sağ kanat için ara transfer döneminde hamle yapabilir. Salah, son maçlarda kulübede kalması sonrası, "Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Bana çok şey vadettiler ama sözlerini tutmadılar" demişti.