Liverpool’un efsanesinden Mohamed Salah’a tepki! ’Planlanmış bir şey’

Slot: "Kibarım ama bu zayıf olduğum anlamına gelmez"

Salah'ı açıklamalarının ardından Inter deplasmanına götürmeyen teknik direktör Slot, yıldız futbolcusunun yorumlarına şaşırdığını belirterek, "Bir oyuncu bu kadar çok konuda emir veriyorsa, o zaman benim ve kulübün tepki vermesi gerekir. Gördüğünüz gibi tepki verdik, o burada değil. Genellikle sakin ve kibarım ama bu zayıf olduğum anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Salah'ın takımdan ayrılma imasıyla ilgili ise "Bir oyuncunun geri dönme ihtimali her zaman vardır. Liverpool için son maçını oynayıp oynamadığını bilmiyorum, şu anda bu soruya cevap veremem." dedi.

Salah daha önce de Klopp ile gerilim yaşamıştı

Salah, 2024 yılında West Ham United deplasmanında 79. dakikada oyuna girerken eski teknik direktörü Jurgen Klopp ile tartışmıştı.

Takım arkadaşları Darwin Nunez ve Joe Gomez'in uzaklaştırdığı Salah, maçtan sonra medya alanından geçerken yine demeç vermiş ve "Konuşursam yangın çıkar" demişti.

Klopp ise soyunma odasında konuştuklarını belirterek konuyu kapatmıştı.

Carragher ve Rooney'den Salah'a tepki

Eski Liverpoollu futbolcu Jamie Carragher, Salah'ın utanç verici bir şey yaptığını savunarak, "Bu kendisi ve teknik direktör arasında maksimum hasar yaratmak ve kendi konumunu güçlendirmek için planlanmış bir şey. Kötü bir sonuç bekledi ve o anı seçerek teknik direktöre saldırdı. Belki de onu kovdurmaya çalıştı." diye konuştu.

Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney ise Slot'un Salah'ı takıma almaması gerektiğini belirterek, "Salah, Slot ile arasındaki anlaşmazlıkları gidermeli ya da Liverpool'dan ayrılmalı. Her halükarda bu sorun hızlı bir şekilde çözülmeli." dedi.

Suudi takımlarının radarında

13 Aralık'ta Brighton Hove Albion maçıyla Anfield Road'a veda edebileceğini söyleyen Salah ile ilgilenen takımlardan birinin Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al Hilal olduğu iddia ediliyor.

Salah, ara transfer öncesine Mısır Milli Takımı ile 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.