Monaco’nun Galatasaray maçı kadrosu belli oldu! 3 eksik birden

Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Fransa'da oynanacak dev müsabaka öncesi ev sahibi ekip maç kadrosunu açıkladı.

Monaco'da Galatasaray ile oynanacak müsabakadaki 3 eksik dikkat çekti. Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati'nin sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı.

Monaco, Galatasaray maçı kadrosunda şu isimlerin yer aldığını duyurdu:

Hradecky, Köhn, Lienard, Henrique, Kehrer, Ouattara, Salisu, Teze, Vanderson, Akliouche, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Minamino, Pogba, Zakaria, Balogun, Biereth, Ilenikhena, Michal.

Monaco ile Galatasaray arasındaki karşılaşma bugün saat 23.00'te başlayacak. Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini Allard Lindhout üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Bram Van Driessche olacak.