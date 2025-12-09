Samsunspor - AEK maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Samsunspor'la Yunanistan temsilcisi AEK arasındaki maçta Fransız hakem Jeremie Pignard görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Fransa'dan Ruddy Buquet olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mathieu Vernice, AVAR'da ise Elisa Daupeux görev alacak.