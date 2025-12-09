Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye-Romanya maçının oynanacağı stadyum açıklandı!
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında Romanya ile karşılaşacağı mücadeleye, hangi stadyumun ev sahipliği yapacağı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ay-yıldızlıların Romanya ile oynayacağı mücadelenin hangi stadyumda oynayacağını duyurdu.

İşte yapılan resmi açıklama:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. A Millî Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak.

Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti."

