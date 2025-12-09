Vanspor FK’da Hakan Kutlu dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu'ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

53 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Vanspor FK'nın başında 18 maça çıktı. Vanspor FK bu süreçte 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe başlayan Hakan Kutlu ardından Denizlispor, Manisaspor, Mersin İdman Yurdu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor, Adana Demirspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Tuzlaspor ve Erzurumspor FK'da görev aldı.