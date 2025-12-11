Antalyaspor bilet fiyatlarını uçurdu!

Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan Antalyaspor'da zorlu karşılaşmanın biletleri dün satışa çıkarken belirlenen yüksek fiyatlar hem Antalyalı futbolseverleri hem de konuk ekip taraftarlarını kızdırdı. 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadelede ev sahibi tribünü 3 ila 10 bin TL arasında; misafir takım tribünü ise 3900 TL'den satışta. Duruma tepki gösterenler sosyal medyada, "El Clasico izleyeceğiz herhalde. 4 kişilik bir ailenin maça gidiş maliyetini hesaplayabilir misiniz" şeklinde yorumlar yapıldı.