Galatasaray’da Afrika Kupası endişesi!

21 Aralık-18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Kupası'nın başlayacak olması Galatasaray'ı paniğe sevk etti. Kadrosunda birçok Afrikalı oyuncu bulunan sarı-kırmızılılar bu süreçte oynanacak maçları kayıpsız atlatmak istiyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek olan; Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon) ve İsmail Jakobs (Senegal) gibi futbolcuların yokluğu teknik direktör Okan Buruk'un kadro dizayn etme konusunda elini bir hayli zorluyor.

Bu 3 futbolcudan en az ikisinin finale kalması durumunda; 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasına yetişmeleri için çok kısa bir süre kalacağı aktarıldı.