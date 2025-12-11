Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor taraftarı, AEK maçı öncesi Atatürk Anıtı çevresinde sabaha kadar nöbet tuttu
Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:27

Samsunspor taraftarı, AEK maçı öncesi Atatürk Anıtı çevresinde sabaha kadar nöbet tuttu

Samsun'da UEFA Konferans Ligi mücadelesi için kente gelen AEK Atina taraftarlarının Atatürk Anıtı önünde pankart açması, fotoğraf çekmesi ya da provokatif sloganlar atmasını engellemek isteyen Samsunspor taraftarları, gece boyunca anıt çevresinde nöbet tuttu.

DHA
Samsunspor taraftarı, AEK maçı öncesi Atatürk Anıtı çevresinde sabaha kadar nöbet tuttu
  • ABONE OL

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında evinde Yunanistan ekibi AEK Atina'yı ağırlayacak.

Kırmızı-beyazlı takımın taraftarı, sosyal medyada AEK'li bazı grupların Atatürk Anıtı çevresinde provokatif görüntüler verebileceği yönündeki paylaşımlar üzerine dün akşam saatlerinden itibaren Anıt Park'ta toplandı. Taraftarlar, gece boyunca bölgeden ayrılmayarak olası bir provokasyona karşı bekleyişlerini sürdürdü.

Sabah saatlerine kadar anıt çevresinde nöbet tutan Samsunspor taraftarları, herhangi bir olumsuz durum yaşamadı. Samsunspor - AEK Atina karşılaşması, bu akşam saat 20.45'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor taraftarı, AEK maçı öncesi Atatürk Anıtı çevresinde sabaha kadar nöbet tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz