Trabzonspor’da Ernest Muçi Beşiktaş’ı bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor hem zirve yarışını sürdürdü hem de Beşiktaş mücadelesi öncesi moral depoladı. Bordo-mavililerin bu maçtaki gollerini Arnavut futbolcu Muçi kaydetti.

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu da elinde bulunduran Trabzonspor, bu hakkını kullanması durumunda siyah-beyazlılara 5 taksit halinde 8 milyon 500 bin Euro ve KDV içeren bir ödeme yapacak.



SÜPER LİG'DEKİ EN GOLCÜ SEZONUNA ULAŞTI

2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Muçi, söz konusu dönemde Süper Lig'de görev aldığı 13 karşılaşmada 3 gole imza attı.

Bir sonraki sezonda ise siyah-beyazlı formayı ligde 27 kez sırtına geçiren Ernest Muçi 4 gol, 3 asistle takımına verim sağladı.

Bu sezon başında bordo-mavili takıma transfer olmadan önce sadece 58 dakikada Beşiktaş için top koşturan 24 yaşındaki oyuncunun sonrasında Trabzonspor yolculuğu başladı.

Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinin ligde oynadığı 15 mücadelenin 11'inde 535 dakika sahada kaldı. Ligin 5. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta ilk kez bordo-mavili formayı giyen Ernest Muçi, söz konusu mücadelenin ardından geçen 8 haftalık bölümde katkı sunamamıştı.

Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Muçi, son 3 haftada kaydettiği 5 golle şimdiden Süper Lig'deki en golcü sezonuna ulaşmış oldu.