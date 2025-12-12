Galatasaray’ın Antalya kafilesi açıklandı! Tam 5 eksik...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin kamp kafilesini açıkladı. Buna göre Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle Hesap.com Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."