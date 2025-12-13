Kayserispor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor, karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede her iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve maç başladığı skorla 0-0 sona erdi.
Bu skorla 14 puana yükselen Kayserispor, 16. sırada kalırken, Alanyaspor 18 puanla 9. sırada yer aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada topu önüne alan Ui-Jo sağ taraftan bindiren Fatih'e pasını bıraktı. Fatih'in ceza sahası sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
73. dakikada Alanyaspor'da yeni oyuna giren İbrahim'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
88. dakikada Kayserispor'un hızlı çıktığı atakta rakibiyle birebir kalan Cardoso seken topu önüne aldı. Ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun aşırtmasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün, Murat Şener
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan (Nurettin dk. 79), Benes, Dorukhan (Mehmet Eray dk. 76), Mane (Talha dk. 76), Tuci (Arif dk. 90+2), Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan, Necip, Mustafa, Kayra, Enes, Arda
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima (Janvier dk. 71), Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Fatih, Duarte, Hagi (İbrahim dk. 70), Ui-Jo (Güven dk. 90+1) Ogundu (dk. 56 Mounie)
Yedekler: Victor, Batuhan, Efecan, Meschack, Baran, Maestro
Teknik Direktör: Joao Pereira
Sarı kartlar: Makouta, Mounie (Corendon Alanyaspor)