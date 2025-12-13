Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauro Icardi bu sezonki 8. golünü kaydetti
Giriş Tarihi: 13.12.2025 22:32

Mauro Icardi bu sezonki 8. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalyaspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Leroy Sane'nin pasında Icardi ceza sahası içine girer girmez gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu tamamı Süper Lig'de olmak üzere gol sayısını da 8'e çıkardı. Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 67. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

