Nurettin Açıkalın: Bu maçtan 3 puan alabilirdik

13.12.2025 20:04

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sahalarında ağırladıkları Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu maçtan 3 puan alabilirdik. Oyuncularımızın göstermiş olduğu oyunu ve mücadeleyi tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Eksiklerimizin çok olduğu bir maça çıktık. Özveriyle oynayan bir oyuncu grubumuz vardı. Alanyaspor iyi bir takım. Bu maçtan 3 puan alabilirdik. Oyuncularımızın göstermiş olduğu oyunu ve mücadeleyi tebrik ediyorum. Son 3 haftada yenilmezliğimiz var. Gol de yemiyoruz. Takımda bir toparlanma söz konusu. Artık devre arasına geldik. Bir tane Konyaspor maçımız kaldı. Eksik olan yerlerimiz var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yedek kulübemiz çok zayıf. Burasını baya bir desteklememiz lazım. Teknik heyet çalışıyor. İnşallah devre arasında gerekli takviyeleri yapacağız" diye konuştu.

