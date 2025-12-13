Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Sivasspor, Çorum FK ile yenişemedi!
Giriş Tarihi: 13.12.2025 18:05

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK 1-1 berabere kaldı.

1. Lig'in 17. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Fatih Tokail, Batuhan Bıyıklı, Orhun Aydın Duran

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Charisis, Ethemi (Dk. 85 Fevzi Yıldırım), Kamil Fidan (Dk. 77 Malle), Bekir Böke (Dk.67 Avramovski)

Arca Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Cemali Sertel, Caner Osmanpaşa, Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Kerem Kalafat), Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Semih Akyıldız), Pedrinho (Dk. 78 Aleksic), Samudio, Eze (Dk. 70 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 9 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 22 Eze (penaltıdan) (Arca Çorum FK)

