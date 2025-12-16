Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA’dan Dünya Kupası’nda 60 dolarlık bilet kararı!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 23:20 Son Güncelleme: 16.12.2025 23:30

FIFA’dan Dünya Kupası’nda 60 dolarlık bilet kararı!

FIFA, Dünya Kupası’nda 60 dolara bilet satışında bulunacağını açıkladı.

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi bilet fiyatlarına gelen yoğun tepkiler üzerine kategori değişikliğine gitti.

Taraftarlar gruplarının "dünya kupası tarihinin en pahalı bilet fiyatları" tepkisi üzerine harekete geçen FIFA, her maç için iki katılımcı takımın taraftarlarına 60 dolara bilet sunulacağını duyurdu.

Bu kararla 60 dolarlık biletler, her maç için stat kapasitesinin 1,6'sına tekabül edecek. Diğer kategoriler ve fiyatlar ise değişmedi.

Satış aşamasının ilk beş gününde 20 milyon bilet talebi alındığını belirten FIFA, standart bilet talep edenlerin başvurularının şubat ayında belli olacağını bildirdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvadaki maçlar 16 statta oynanacak.

