Beşiktaş’tan geleceğe yatırım hamlesi! İş birliği yapıldı...

Beşiktaş Kulübü ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında iş birliği ve pilot takım protokolü imzalandı.

İmza töreni; Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın katılımlarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol doğrultusunda, Beşiktaş JK Spor Okulları, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait Buca Dokuzçeşmeler Spor Salonu, Buca Merkez Yerleşke Futbol Sahası ve Narlıdere Spor Salonu'nda 4-14 yaş arasındaki çocuklara; futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarında teorik ve pratik eğitim verecek.

Yetenekli sporcular, pilot takım Dokuz Eylül Üniversitesi SK'da lisanslı oyuncu olarak ardından Beşiktaş Akademisi'ne kazandırılacak.

"BEŞİKTAŞ DENİNCE AKLA ÖZKAYNAK GELİR"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiklerinde Beşiktaş'ı hak ettiği zirveye, her alanda taşıyacakları sözünü verdiklerini söyleyen Başkan Adalı, "İşte bugün, bu sözün en somut adımlarından birini daha atıyoruz. Beşiktaşımız ile Dokuz Eylül Üniversitemiz arasındaki bu kıymetli dayanışmayı, 'İş birliği ve Pilot Takım Protokolü' ile taçlandırıyoruz. Biliyorsunuz, Beşiktaş denince akla, 'Özkaynak' gelir. Ancak dünya değişiyor, biz de futbol endüstrisindeki bu değişime ayak uydurmak değil, yön vermek zorundayız. Bu doğrultuda, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek, bir spor kulübü ile bir üniversitenin en kapsamlı iş birliğini hayata geçirdik. Beşiktaş olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Kooperatifi ile el ele vererek İzmir'de dev bir altyapı hamlesini başlattık ve 'Geleceğin Kartallarını Yetiştirme' projemizi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"BURS FONU DA YARATIYORUZ"

"Bu proje, sıradan bir spor okulu veya bir ticari yapı değildir" diyen Serdal Adalı, "Merkez Yerleşkesi'nden Balçova'ya, Buca'dan Dokuzçeşmeler'e kadar üniversitenin dört farklı kampüsünde; Futbol, Basketbol, Voleybol ve Jimnastik branşlarında yüzlerce gencimizi eğitiyoruz. Yönetim tamamen İstanbul'daki, Hakkı Yeten ve Süleyman Seba merkezlerimizle entegre şekilde sağlanıyor. Yani İzmir'deki yavrumuz, İstanbul'daki evladımızla aynı eğitimi, aynı disiplini alıyor. Balçova Sağlık Yerleşkemizdeki modern salonlarımızdan, Merkez Yerleşkemizdeki uluslararası standartlara sahip sahalarımıza kadar her detay, Beşiktaş kalitesine yakışır şekilde dizayn edildi. Gerçekten gurur verici. Buradaki amacımız gençlerimize sadece teknik beceri kazandırmak değil; toplumumuza disiplinli, ahlaklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek. Üstelik bu projenin çok kıymetli bir sosyal yönü daha var: Buradan elde edilen gelirle üniversite öğrencilerimize burs fonu yaratıyoruz. Beşiktaş, sadece sporcu değil, Türkiye'nin aydınlık geleceğini de destekliyor. Yetenekli gençlerimizi ise pilot takımımız Dokuz Eylül Üniversitesi SK üzerinden lisanslayıp, doğrudan Beşiktaş Akademisi'ne kazandıracağız" ifadelerini kullandı.