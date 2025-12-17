Mert Hakan Yandaş’ın avukatlarından flaş açıklama!

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'la ilgili avukatları Mert Öcel ve Cem Uysaler'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam etmekte olup, hukuki prosedürler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası, Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir. Bu hususlara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı bulunmasına rağmen dosya içeriklerinin basına sızdırılması asla kabul edilemez. Bu sızıntılar, adaleti sağlamak amacıyla değil; müvekkilimizi peşinen suçlu ilan etmek ve algı oluşturmak için yapılmaktadır. Buna adli yetimliliğin, müvekkilimizin özel hayatına ilişkin yazışmaların bağlamından koparılarak servis edilmesi, Özel Hayatın Gizliliği ihlali ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme suçlarını açık ihlaldir. Masumiyet karinesini yok sayan bu tutum, hukuksal aşmış ve bir itibar suikastına dönüşmüştür. Öyle ki, müvekkilimizin spor faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirleri dahi yüz milyonlarca lira ile ifade edilerek bahisle ilişkilendirerek gerçeğe bağdaşmaz şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır.

Burada asıl manidar olan ve kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen husus şudur: Müvekkilimizin en mahrem yazışmalarının magazin malzemesi yapılıp servis edenler, ifadesindeki en kritik ruh karakterini ortaya koyan beyanı görmezden gelmiştir. Müvekkilimin ifadesinde, "Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır, aksi düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu değildir." diyerek armasına olan sadakatini ve inancını net bir şekilde kayda geçirmiştir. Ne hikmetse, müvekkilimizin Fenerbahçe'ye olan bu sarsılmaz bağlılığını gösteren kısımlar bilinçli olarak makaslanmış ve kamuoyundan saklanmıştır. Sadece aleyh yaratacak kısımların cımbızlanıp lehe olan bu net duruşun ifade edilmemesi, yürütülen operasyonun niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Gerek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden gerekse müvekkilimizin kişilik haklarına saldıran kişi ve kurumlar hakkında müvekkilimiz tüm hukuki haklarını kullanacağını bildirir. Yürütülecek soruşturma neticesinde maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mert Hakan Yandaş

Vekilleri

Av. Mert ÖCEL & Av. Cem UYSALER