Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 13:02

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın (18 Aralık perşembe günü) yapılacak.

AA
UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta heyecanı!
  • ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Samsunspor, deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak. Mainz Arena'daki mücadele, saat 23.00'de başlayacak.

Ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Jagiellonia (Polonya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rijeka (Hırvatistan)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Hacken (İsveç)

23.00 Legia Varşova (Polonya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

23.00 Sparta Prag (Çekya) - Aberdeen (İskoçya)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Noah (Ermenistan)

23.00 Crystal Palace (İngiltere) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

23.00 Rayo Vallecano (İspanya) - Drita (Kosova)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Hamrun Spartans (Malta)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rakow (Polonya)

23.00 Mainz 05 (Almanya) - Samsunspor

23.00 Strasbourg (Fransa) - Breidablik (İzlanda)

23.00 Celje (Slovenya) - Shelbourne (İrlanda)

23.00 Zrinjski (Bosna Hersek - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya)

23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Lech Poznan (Polonya)

23.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

23.00 Lausanne (İsviçre) - Fiorentina (İtalya)

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz