Giriş Tarihi: 17.12.2025 16:54 Son Güncelleme: 17.12.2025 19:09

Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük ile İstanbulspor yenişemedi

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları başladı. A Grubu ilk maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük ile İstanbulspor yenişemedi
ATV ve A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

A Grubu 1. hafta maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçilen mücadelede sessizlik bozulmadı ve devre 0-0 ile geçildi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Ev sahibi Karagümrük, 82. dakikada penaltı kazandı. Ancak VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve taraflar puanları paylaştı.

Fatih Karagümrük, kupadaki ikinci maçında Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇIN ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük ile İstanbulspor yenişemedi
