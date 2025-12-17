Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük ile İstanbulspor yenişemedi

ATV ve A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
A Grubu 1. hafta maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçilen mücadelede sessizlik bozulmadı ve devre 0-0 ile geçildi.
GOL SESİ ÇIKMADI
Ev sahibi Karagümrük, 82. dakikada penaltı kazandı. Ancak VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve taraflar puanları paylaştı.
Fatih Karagümrük, kupadaki ikinci maçında Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
