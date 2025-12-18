Ahmed Kutucu: Güzel bir gece oldu benim için!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla galip gelen Galatasaray'da Ahmed Kutucu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ahmed Kutucu, "İyi bir mücadeleydi. Başakşehir'i de tebrik ederim. En önemlisi 3 puandır. Golüm için de çok sevindim. Takıma katkıda bulundum" dedi.

Tecrübeli futbolcu uzun süre sonra gol sevinci yaşamasına dair, "Güzel bir gece oldu benim için. Uzun süre sonra gol attım. Tabii ki mutluyum. En önemlisi 3 puandır benim için" ifadelerini kullandı.