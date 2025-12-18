Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'da Kocaelispor maçı öncesi tek eksik!
Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:02

Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz ekibinde, mücadele öncesi tek eksik bulunuyor.

AA
  • ABONE OL

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Haftanın açılış mücadelesi, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, topladığı 15 puanla 15. sırada bulunuyor. Kocaelispor ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

Dün teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Antalya temsilcisi, 5 maç sonra üç puan kazanıp ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, geçirdiği sakatlık sonrası bireysel çalışmalarını sürdüren orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt dışında eksik bulunmuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'da Kocaelispor maçı öncesi tek eksik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz